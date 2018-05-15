Batan teknede hayatını kaybedenlerin 3’ü çocuk

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Babakale Burnu 1.3 deniz mili açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede SG görevinde bulunan Sahil Güvenlik botunu ve 1 SG helikopterini olay yerine sevk etti.

Kazada 13 kaçak göçmen kurtarılırken, 3’ü çocuk olmak üzere toplam 7 kişi ise hayatını kaybetti. Konuya ilişkin Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Olay mahalli yakınlarında balıkçılık faaliyeti yürüten ve arama kurtarma maksatlı olarak yönlendirilen tekneler tarafından yarı batık durumda tespit edilen 5-6 metre boylarındaki fiber tekne çevresinden; Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen ile İran uyruklu 1 göçmen kaçakçısı olmak üzere toplam 13 kazazede sağ olarak kurtarılmış, 3’ü çocuk 7 kaçak göçmenin ise cansız bedeni denizden alınarak Babakale Limanına intikal ettirilmiştir. Kurtarılan düzensiz göçmenlerin ifadelerine istinaden denizde kayıp göçmen olmadığı değerlendirilmiş ancak sabah saatlerine kadar 1 Arama Kurtarma Korveti ve 1 SG Botu ile arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmiş ve bölge SG helikopteri tarafından termal kamera ile kontrol edilerek başka bir kazazede olmadığı teyit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.