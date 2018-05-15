Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 11:18

Batan teknede hayatını kaybedenlerin 3’ü çocuk

Çanakkale’de dün akşam saatlerinde teknenin batması sonucu hayatlarını kaybeden 7 kaçak göçmenden 3’ünün çocuk olduğu belirtildi.

Batan teknede hayatını kaybedenlerin 3’ü çocuk

15 Mayıs 2018 11:18


Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Babakale Burnu 1.3 deniz mili açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede SG görevinde bulunan Sahil Güvenlik botunu ve 1 SG helikopterini olay yerine sevk etti.


Kazada 13 kaçak göçmen kurtarılırken, 3’ü çocuk olmak üzere toplam 7 kişi ise hayatını kaybetti. Konuya ilişkin Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Olay mahalli yakınlarında balıkçılık faaliyeti yürüten ve arama kurtarma maksatlı olarak yönlendirilen tekneler tarafından yarı batık durumda tespit edilen 5-6 metre boylarındaki fiber tekne çevresinden; Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen ile İran uyruklu 1 göçmen kaçakçısı olmak üzere toplam 13 kazazede sağ olarak kurtarılmış, 3’ü çocuk 7 kaçak göçmenin ise cansız bedeni denizden alınarak Babakale Limanına intikal ettirilmiştir. Kurtarılan düzensiz göçmenlerin ifadelerine istinaden denizde kayıp göçmen olmadığı değerlendirilmiş ancak sabah saatlerine kadar 1 Arama Kurtarma Korveti ve 1 SG Botu ile arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmiş ve bölge SG helikopteri tarafından termal kamera ile kontrol edilerek başka bir kazazede olmadığı teyit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç