Bayramiç Atatürk Stadyumu şimdi çok daha modern

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan'ın yoğun çabaları sonucu Bayramiç Atatürk Stadyumu'nun toprak zeminin suni çim yapılması ve depreme dayanıksız olan tribününün yenilenmesinin ardından ışıklandırma sistemi ve 500 kişilik ek tribün yapımında sona yaklaşılıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan´ın desteğiyle stada son olarak Temmuz ayında yapılan ihale sonucu her köşeye dikilen aydınlatma direklerine 12 şer adetten toplam 48 adet projektör ile 96000 wattlık ışıklandırma, mevcut tribünün tam karşısına 500 kişilik ek tribün ve yine mevcut olan tribünün yanına stadyuma gelen spor severler için ihtiyaç olan tuvalet yapımı gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 750 Bin TL ye mal olacak olan proje ile Bayramiç ilçe Atatürk Stadyumu çok daha modern bir görünüme bürünüyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan, “Gençliğe önem veriyoruz. İlçemiz Atatürk Stadyumu`nu bakanlığımız tarafından daha önce aldığımız yatırımlar ile yenilemiştik. Stadyumumuzda oynanan maçlara gelen misafir takım taraftarı için tribün eksikliği yaşanıyordu ve ışıklandırma yetersizliği sebebiyle futbol takımımız akşam antrenman yapabilme imkanına sahip değildi. Çalışmalarımızda sona yaklaşıyoruz. Stadyumumuz 1000 kişilik tribünleri, ışıklandırması ile çok daha modern bir görünüme kavuşacak. Spor ve sporcuya desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan´a çok teşekkür ediyoruz'' dedi.