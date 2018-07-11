Bayramiç beyazı, yurt dışına açılıyor

İhracat firması ve İran’dan kamu kurumu yetkilileri, ürünün İran’a ihraç edilmesi için ilçeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bayramiç’in tarımdaki gözbebeği olan, coğrafi işaret tesciline sahip ürünü Bayramiç Beyazı’nın yurt dışına açılması için adımlar atılıyor. Bölgemizin yanı sıra İstanbul, İzmir ve Ankara’da yoğun bir şekilde talep edilen ürünün muhteşem tadı, yurt dışında da duyulmaya başlandı. Kazdağları’nın eteklerinde yetiştirilen nektarinin, farklı aromasıyla artık uluslararası bir üne sahip olması için çalışmalar ve görüşmeler yürütülüyor. Bayramiç Beyazı için sertifikasyon (sertifikalı fidan tescili) çalışmaları geçtiğimiz Şubat ayında başlamış ve protokol imzalanmıştı. Bu yoğun çalışmalar da meyvesini vererek ilginin Bayramiç Beyazı’na yönlenmesini sağladı. Bayramiç Ziraat Odası da bu çalışmalara öncülük ediyor. İran Qazvin Tarım İl Müdürü Macit Rahmani, İmeks Grup İç ve Dış Ticaret A.Ş. Pazarlama Sorumlusu Fatih Durmuş Kaya ve İmeks Grup İç ve Dış Ticaret A.Ş. Dış Ticaret Sorumlusu Nilüfer Güngör, ilçeyi ziyaret ederek Bayramiç Beyazı’nı inceledi. Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan ile birlikte bahçeleri ve depolama tesislerini gezen grup, ürünün İran’a ihracatı için bilgi aldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Pehlivan, "Konuklarımıza Bayramiç Beyazı’yla ilgili tüm bilgi ve belgeleri sunduk. Numunelerimizi verdik. Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü’yle gerekli görüşmelerin yapılmasını sağladık. Ürünümüzün ihracatıyla ilgili mevzuat açısından herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Konuk heyetin üreticilerle görüşmesini, fikir alışverişi yapmasını sağladık. Bahçeleri gezen heyet numuneleri aldı. Ürünümüzün farklı aromasından etkilendiklerini dile getirdiler. Kendi aralarında yapacakları görüşmeler sonucu, cumartesi günü bize sonucu bildirecekler. Ürünümüzün İran’a ihraç edilip çok beğenileceğinden şüphemiz yok. Bayramiç Beyazı’nın yurt dışına açılması için atılan bu adım büyük öneme sahip. İlerleyen yıllarda daha birçok ülkeden ürünümüze talep olacağını düşünüyoruz. Bayramiç Beyazı’nın ilçemizden çıkarak bir dünya markası haline gelmesi için çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürecek. Dünyanın hiç bir yerinde bu tatta, bu görümde ve bu aromada bir meyve yok" ifadelerini kullandı.