Bayramiç Halk Eğitim Merkezi’nden yıl sonu sergisi

Bayramiç Halk Eğitim Merkezi’nin öğrenme şenliği ve yıl sonu sergisi Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen törenle başladı. Törene Bayramiç Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Görgünoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Göç, İlçe Jandarma Garnizon Komutanı J. Yzb. Yusuf Erikli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Etik, Bayramiç Halk Eğitim Merkezi Müdürü Celalettin Öztürk, öğretmenler, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Bayramiç Halk Eğitim Merkezi Müdürü Celalettin Öztürk, "Müdürlüğümüz usta öğreticileri ve kursiyerlerinin 2017-2018 eğitim öğretim yılında yaptıkları çalışmaları sergiliyoruz. Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya ve istihdama katkı sağlamaya yönelik 123 kurs açtık. Kurslarımıza 3097 kursiyer katıldı ve 1229’u belge aldı. Merkezimiz, mesleki kursların yanı sıra sosyal kültürel faaliyetlerin yapıldığı, halkımızı her daim ileriye götüren sanat ve kültür evidir. Sosyal ve ekonomik kalkınma, sanatla aynı yolda yürüdüğü zaman gerçek bir ilerleme kaydedebiliriz. Amacımız, diğer gelişmiş toplumlar gibi sanatımızı, kültürümüzü ve beraberinde halkımızı muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaktır. Bu yolda bize destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Konuşmanın ardından kursiyerler tarafından halk oyunu gösterisi sergilendi. Daha sonra, açılan her kurstan bir kursiyere başarı belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi. Daha sonra kursiyerler ve usta öğreticiler tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Dinletinin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar Bayramiç Halk Eğitim Merkezi binasında sergilenen eserleri gezdi.