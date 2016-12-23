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23 Aralık 2016 15:09

Bayramiç İlçe Garnizon Komutanlığına moral ziyareti

Bayramiç İlçe Garnizon Komutanlığına moral ziyareti

23 Aralık 2016 15:09

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde faaliyet gösteren oda ve birlik başkanları askerlere moral vermek amacıyla İlçe Garnizon Komutanlığını ziyaret etti.
Bayramiç’te faaliyet gösteren oda ve birlik başkanları Bayramiç İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ufuk Erikli’yi ziyaret etti. Oda Başkanları Kayseri, Suriye ve Güneydoğu illerinde meydana gelen terör olaylarında şehit düşen askerlere, Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve yaralanan askerlere Bayramiç halkı adana acil şifalar dileklerinde bulundu. Bayramiç halkı olarak her zaman güvenlik güçlerinin yanında olduklarını, terörün hiç bir zaman kazanamayacağını, emperyalist ülkelerin Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunları birlik ve beraberlik içinde bertaraf edileceğini dile getirdiler.
Jandarma Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ufuk Erikli ise, güvenlik güçlerinin moral ve motivasyona ihtiyaç duyduğunu, halkın yanında olduğunu bilmelerinin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Halkın desteği güvenlik güçleri için çok önemli. Güvenlik güçlerinin görevlerini layıkıyla yerine getirebilmesi ve başarılı olması için moral çok önemli. Güneydoğu, Suriye ve vatanın her köşesinde görev yapan silah arkadaşlarımızın, milletimizin desteğinin yanında olduğunu bilmesi, moral ve motivasyon açısından çok önemli. Vatanını ve milletini korumak için yaşamını ortaya koyan güvenlik güçlerinin milletinin desteğinin yanında olduğunu bilmek isteyecektir. Birlik ve beraberliğimizin bozulmadığı sürece, bütünlüğümüzde bozulmayacaktır. Biz çok güçlü bir devletiz. Düzenli ve güçlü bir orduya sahibiz. Bizler suç ve suçlu ile mücadele ederek halkımızın güven ortamını sağlamakla görevliyiz. Zor ve güç günlerde güvenlik güçlerinin en önemli ihtiyacı moraldir" dedi.



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