Bayramiç Stadyumu'nun çehresi değişiyor

Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Bayramiç Stadyumu'na yeni tribün ve aydınlatma yapılıyor. Çalışmalar sonrası stadyum daha modern ve kullanışlı bir görüntüye kavuşacak.

Bayramiç'te ilçe stadyumuna önemli bir yatırım yapılıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından stadyuma 500 kişilik yeni bir tribün ile aydınlatma sistemi kuruluyor. Toplam 740 bin TL'ye mal olacak çalışmalar, geçtiğimiz günlerde duvarların yıkılmasıyla başlamıştı. Ardından yeni tribün kurularak koltukların monte edilmesine başlandı. Bir yandan da gece aydınlatması sağlayacak sistemin kurulmasına devam ediliyor. İki büyük direk ve spor ışıkları monte edildi. Elektrik verilmesiyle aydınlatma sistemi devreye girecek. Kasım ayının ortalarına kadar sürecek çalışmalar, eksiklerin tamamlanması ve çevre düzenlemesiyle sona erecek. Çalışmalarla birlikte stadyum daha modern bir görüntüye kavuşacak ve daha kullanışlı bir hale gelecek. Stadyumda gece antrenmanları ve spor müsabakaları da yapılabilecek.