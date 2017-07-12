Bayramiçli Beşiktaşlılar şampiyonluğu kutladı

Geceden elde edilen gelir ise talihsiz bir kaza neticesinde yaralanan gencin tedavi masraflarında kullanılmak üzere aileye verildi.

Bayramiçli Beşiktaş Spor Kulübü taraftarlarının bu yıl ikincisini düzenledikleri şampiyonluk gecesi kutlaması düzenledi. Geceye yaklaşık 150 taraftar katıldı. Gecenin konukları arasında 1903 Çanakkale Beşiktaş Derneği Başkanı Orhan Dom, Beşiktaş Kulübü bestekarlarından Ali Altay ve bazı konuklar katıldı. Gecede, yıkılan İnönü Stadyumu’ndan hatıra olarak alınan bir koltuk ise açık artırma sureti ile satıldı. Buradan ede edilen 6 bin TL para ise talihsiz bir kaza sonucu yaralanan ve tedavisi sürmekte olan geçin ailesine bağışlandı. Geçenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenen taraftarlar üçüncü şampiyonlukta buluşmak üzere geceyi noktaladı.