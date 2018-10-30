Bayramiç'te 2 bin kişiyle Cumhuriyet yürüyüşü

Çanakkale´nin Bayramiç ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen Cumhuriyet yürüyüşüne yaklaşık 2 bin vatandaş katıldı.

Bayramiç Kaymakamlığı ve Bayramiç Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği Cumhuriyet Yürüyüşüne katılan yaklaşık 2000 vatandaş renkli görüntüler oluşturdu. Bayramiçliler Cumhuriyet yürüyüşü sonrasında Grup Ezgi konseriyle gönüllerince eğlendi.

Konserde bir konuşma yapan Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan, “Cumhuriyetimizin ilanının 95. yıldönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutladığımız bu anlamlı günde, öncelikle tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazandığımız Kurtuluş Savaşı'nın 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanıyla taçlandığı, tarihimizin en şerefli günlerinden birini yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, 95 yıldır, ‘muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma' parolasıyla, karşısına çıkan tüm zorlukların üstesinden gelerek yoluna devam etmektedir. Türk Milleti, modern dünyanın bir üyesi olmanın haklı onurunu tatmış, devletimiz, gelişen ve kalkınan bir ‘dünya devleti' olmanın kıvancına erişmiştir. Tabi ki ülkemizin bu gelişmesine uygun olarak ilçemizde hızla değişmekte ve gelişmektedir. Cumhuriyetimiz, ilk günkü heyecanıyla sağlam temeller üzerine yükselmeye, yüzüncü yıl hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam etmektedir. Cumhuriyetimizin 95. yıldönümünü ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de sizlerle birlikte büyük bir coşku içerisinde kutlamaktan onurluyuz, gururluyuz. Büyüyen, kalkınan, gelişen Türkiye, 2023-2053 ve 2071 hedeflerine doğru yol alırken, bizlerde ilçemizin en büyük projelerini, yatırımlarını gerçekleştiriyoruz” dedi.