Bayramiç’te ’4006 Tübitak Bilim Fuarı’

Bayramiç Mustafa-Gülşen Çınaroğlu Anadolu Lisesi, ’4006 Tübitak Bilim Fuarı Destekleme Programı’ çerçevesinde okul bahçesinde bilim fuarı gerçekleştirdi. Etkinliğe Bayramiç Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Etik, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.
Etkinlik, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmalarının ardından, okul öğrencileri tarafından halk oyunu gösterisi sergilendi. Daha sonra etkinliğin açılış kurdelesi kesildi. Ardından okul bahçesindeki halı sahada sunulan projeleri gezen protokol üyeleri, öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Projelerin gezilmesi sonrası, canlı müzik eşliğinde kermes düzenlendi.