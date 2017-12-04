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04 Aralık 2017 01:39

Bayramiç’te belediyeye ait bina yandı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangında belediyeye ait bina tamamen yandı.

Bayramiç’te belediyeye ait bina yandı

04 Aralık 2017 01:39


Bayramiç’te belediyeye ait atıl vaziyetteki binada çıkan yangın korkuttu. Edinilen bilgiye göre, Menderes Çayı kenarında bulunan, Bayramiç Belediyesi mülkiyetindeki bir dönem gazino olarak kullanıldıktan sonra çıraklık eğitim merkezi olarak hizmet veren ve son yıllarda atıl vaziyette bulunan binada yangın çıktı. Sebebi belirlenemeyen yangın, şiddetli lodosun da etkisiyle bir anda büyüyerek tüm binayı sardı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 3 itfaiye aracı ve iş makineleri ile yangına müdahale edildi. Şiddetli lodos nedeniyle itfaiye ekipleri yangını söndürmede zorlanırken, geneli ahşap olan bina kısa sürede küle döndü.Vatandaş ise yangını izlerken, bir kısmı da cep telefonlarıyla söndürme çalışmalarını kaydetti. Yoğun uğraşlar sonucu yangın çevredeki küçük sanayi sitesine ve evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında, bina tamamen yanarken, adeta küle döndü.




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