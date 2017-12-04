Bayramiç’te belediyeye ait bina yandı

Belediye olarak bina etrafında her türlü güvenlik önlemini almıştık. Yangının çıkış sebebini araştırıyoruz" dedi.

Bayramiç’te dün gece Camikebir Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan belediyeye ait binada henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyerek, bir anda tüm binayı sarmıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 3 itfaiye aracı ve iş makineleri ile yangına müdahale edilmişti. Şiddetli lodos nedeniyle itfaiye ekipleri yangını söndürmede zorlanmış, geneli ahşap olan bina kısa sürede tamamen yanarak adeta küle dönmüştü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Sadettin Arslan, "Tesellimiz üzücü bir olayın yaşanmamış olması. Belediye olarak bina etrafında her türlü güvenlik önlemini almıştık. Yangının çıkış sebebini araştırıyoruz. Rüzgarın da etkisi ile söndürme çalışmaları bir hayli zor oldu. Şimdi enkazı kaldırılarak bu alanın halkın kullanımına sunmayı düşünüyoruz" dedi.