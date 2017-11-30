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30 Kasım 2017 14:57

Bayramiç’te ev yangını

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, aspiratördeki elektrik kaçağından kaynaklanan bir evde yangın çıktı.

Bayramiç’te ev yangını

30 Kasım 2017 14:57


Bayramiç ilçesi Menderes Mahallesi Şehit Üsteğmen Ahmet Altın Caddesi Aydoğdu Sokak’ta bulunan Mustafa Ak ve Yazgülü Ak çiftine ait evde yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, evde yemek yaparken oluşan yemek kokusunu çıkartmak için aspiratörü çalıştıran Yazgülü Ak, daha sonra evdeki diğer işleriyle ilgilenmeye başladı. Bu esnada aspiratörde oluşan elektrik kaçağı yangına neden oldu. Alevlerin perdeye sıçramasıyla bir anda yangın büyüdü. Evdeki dumanları Yazgülü Ak, panikle dışarı çıktı. Mahalle sakinleri tarafından haber verilen itfaiye ekipleri olay yerine gelerek, yangına müdahale etti.


Kısa sürede söndürülen yangın sonrası evin mutfağında, bir odasında ve çatısında maddi hasar oluştu.




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