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09 Temmuz 2018 11:36

Bayramiç’te horoz dövüşü iddiasına polis baskını

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde horoz dövüşü yapıldığı ihbarı alan polis, Bayramiç Hint Aseel Hayvanları Koruma ve Geliştirme Derneği’ne baskın yaptı.

Bayramiç’te horoz dövüşü iddiasına polis baskını

09 Temmuz 2018 11:36


Bayramiç’te, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, horoz dövüştürüldüğü iddia edilen depoya baskın yaptı. Edinilen bilgiye göre, Camicedit Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan Bayramiç Hint Aseel Hayvanları Koruma ve Geliştirme Derneği’nin binasında horoz dövüşü yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri, binaya baskın düzenledi.


Veteriner hekim eşliğinde düzenlenen baskında, polisin dernek içinde yaralı horoz bulduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri tarafından, Hayvan Koruma Kanunu’na muhalefetten şahıslara para cezası kesildi. Bu kişiler arasından 10 kişi hakkında dosya hazırlanarak mahkemeye gönderildi. Dövüştürüldüğü ileri sürülen horozlar ise koruma altına alındı. Horoz dövüşü için Ankara ve İstanbul da dahil olmak üzere birçok il ve ilçeden şahısların Bayramiç’e geldiği ileri sürüldü.




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