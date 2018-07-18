Bayramiç’te imar barışı toplantısı

Bayramiç Ziraat Odası koordinatörlüğünde ilçede, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından imar barışı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bayramiç Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, muhtarlar, kooperatif başkanları ile ilçe merkezi ve köylerden çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını, Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan yaptı. Toplantıda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat tarafından katılımcılara imar barışı tüm yönleriyle anlatıldı. İl genelinde 13. toplantıyı Bayramiç’te yaptıklarını belirten Bolat, ilk olarak imar barışının ne olduğunu ve hukuki dayanaklarını aktardı. "Bu kapıdan barışmış olarak çıkacağız" diyen Bolat, "İmara aykırı, ruhsatsız, sorunlu yapıların sıkıntılarını çözmek adına yola çıkılmış durumda. Ruhsatsız ve imara aykırı ahır, samanlık, dam olarak kullanılan yerler ’yok’ hükmündeydi. Halkımız, kredi alırken veya başka işlemlerde bu yapılara yönelik herhangi bir talepte bulunamıyordu. İmar barışıyla üreticilerimize büyük avantaj gelecek. Aynı şekilde yıllarca oturduğu eviyle ilgili sorun yaşayan, elektrik ve doğalgaz bağlatamayan vatandaşlarımız var. Bu sıkıntılar da çözülecek. Burada kriter binanın 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış olması. Gerekli her türlü çalışma yapılarak bu tarih itibariyle yapı durumları tespit edildi" şeklinde konuştu.

Sunumun ardından e-devlet sistemi üzerinden nasıl başvuru yapılacağına dair video gösterimi yapıldı. Soru-cevap bölümüyle toplantı sona erdi.