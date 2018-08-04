Bayramiç’te inşaattan düşen işçi yaralandı

kattan aşağı düştü.

Bayramiç ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan konutların inşaatında iş kazası yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Sadettin Erdeğer (23), daha önce taktığı beton kalıplarını akşam saatlerinde sökerek ertesi güne hazır etmek istedi. Şantiye görevlilerinin ve işçi arkadaşlarının uyarılarına rağmen inşattın 4. katına çıkan Erdeğer, kalıpları söktüğü anda dengesini kaybederek yere düştü. Şans eseri, kepçe tarafından bir araya toplanan yumuşak toprağın üzerine düşen Erdeğer, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçi arkadaşları ve firma yetkilileri hastane önüne akın ederek Erdeğer’in durumu hakkında bilgi aldı. Bayramiç Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapılan Erdeğer, Çanakkale Mehmet Akif Ersot Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Vücudunda ezilmeler olan Erdeğer’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.