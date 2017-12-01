Bayramiç’te kaza: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Siyamlı Köyü’nden Ahmetçeli Köyü yakınında bulunan zeytin tarlası yolunda motosikleti ile ilerleyen Yahya Başaran (21) ile kız kardeşi Serap Başaran (19), yoldan gelmekte olan Hüseyin Coşkun idaresindeki 17 LK 008 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerindeki Başaran kardeşler, yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaralıları Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, müşahede altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.