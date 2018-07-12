Bayramiç’te orman şefi kazada yaralandı

Vücudunda kırıklar oluşan Sevinç, hastanede tedavi altına alındı.

Bayramiç’e bağlı Karıncalık Köyü yakınlarında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü Aladağ İşletme Şefi Sencer Sevinç (36), ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Karıncalık Köyü Sarısu mevkiinde 34 HD 362 plakalı aracıyla ilerlemekteyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazanın, belirlenemeyen bir aracın Sevinç’i sıkıştırması sonucu meydana geldiği iddia edildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Aracın içinden çıkarılan Sevinç, hızla Bayramiç devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayağında açık kırık ve vücudunda darbeye bağlı yaralanmalar olan Sevinç, ilk müdahalenin ardından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Sevinç’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.