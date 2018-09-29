Bayramiç'te silahlı soygun girişimi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde sarraf dükkanını soymaya gelen silahlı bir kişi işyeri sahibi ve çevredeki esnafların yardımı ile etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi Camicedit Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Hüseyin Kartoz'a ait sarraf dükkanına gelen Ç. D., yüzünde maske ve pompalı silahla işyerine bastı. İşyeri sahibinin başına silahın kabzası ile vurarak, bayıltmaya çalışan şahıs ile işyeri sahibi arasında boğuşma başladı. Silahı yakalayan işyeri sahibi Hüseyin Kartoz soyguncunun elinden silahı almak için mücadeleye başladı. Soyguncu ise yumrukla işyeri sahibine saldırıyı artırdı. İşyeri sahibinin boğuşarak, dışarı çıkması ve ‘imdat yardım edin' sesine çevredeki esnaflarda koşarak, soyguncuyu yere yatırdı.

Silahın soyguncunun beline bağlı olması nedeniyle soyguncunun kaçamadığı öğrenildi. Çevredekilerin durumu polise bildirmesi ile olay mahalline gelen güvenlik güçleri soyguncuyu vatandaşların elinden alarak, emniyete götürdü. Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

İşyeri sahibi Hüseyin Kartoz başından ve yüzünden aldığı darbeler nedeniyle Bayramiç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Soyguncunun yaklaşık 3 yıl önce ilçeye geldiği ilçe merkezinde ikamet ettiği, eşi ve annesi ile yaşadığı, bir süre önce ise eşinden ayrıldığı öğrenildi. Soyguncunun ilçede inşaat işlerinde çalıştığı ayrıca hayvancılıkta yaptığı ayrıca soymaya çalıştığı işyerinin karşısında bulunan başka bir işyerinde bir süre dövmecilik yaptığı, son olarak ise Çanakkale'de yaşadığı öğrenildi.