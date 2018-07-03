Bayramiç’te tarla yangını

Yangında biçerdöver de kullanılamaz hale geldi.

Bayramiç ilçe merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Şapçı Köyü’nde meydana gelen yangında, 75 dönüm arpa ekili tarım arazisi kül oldu. Edinilen bilgiye göre, Yukarı Şapçı Köyü’nde ikamet eden ve Orman İşletme’den emekli olan Halil Yılmaz’a ait arpa ekili tarım arazisinde hasat yapan biçerdöverin motor kısmında yangın başladı. Süleyman Kurt’a ait biçerdöveri hızla saran alevler, tarlada ekili olan arpalara sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen alevler, kısa sürede tüm araziyi sardı. Tarlada çalışanların ve köylülerin haber vermesiyle olay yerine hareket eden 1 helikopter, 8 arazöz, 2 itfaiye, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve ekipler, yangına müdahale etti.

Yangının ormanlık alana sıçramaması için büyük çaba harcayan ekipler ve köylüler, alevleri ağaçlara metreler kala durdurmayı başardı. Yangının başladığı biçerdöver de güçlükle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangında 75 dönüm arpa ekili tarım arazisi kül olurken, binlerce liralık zarar meydana geldi. Arazide soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarını yakından takip eden Bayramiç Orman İşletme Müdürü Ali Bacaklı, "Biçerdöverden kaynaklanan yangın ekili alanlara zarar verdi. Ormana sıçramaması için ekiplerimizin yoğun çalışması oldu. Yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.