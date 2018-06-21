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21 Haziran 2018 12:57

Bayramiç’te tarla yangını korkuttu

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine 3 kilometre uzaklıkta, Tülüler Köyü yolu üzerindeki bir tarlada başlayan yangın korku yaşattı.

Bayramiç’te tarla yangını korkuttu

21 Haziran 2018 12:57

Çevredeki meyve bahçeleri için tehlike oluşturan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Bayramiç’te yaşanan tarla yangını korku oluşturdu. İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta, Tülüler Köyü yolu üzerinde bulunan bir tarlada bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın başladı. Yol kenarından başlayan yangında hasat sonrası kalan anız hızla yandı. Yaklaşık 20 dönüm tarladaki yangın, çevredeki meyve bahçelerini tehdit etti. Çevredekilerin haber vermesiyle hızla olay yerine ulaşan Bayramiç Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ve Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 2 adet arazöz, meyve bahçelerine yayılmadan yangını kontrol altına altı.




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