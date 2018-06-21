Bayramiç’te tarla yangını korkuttu

Çevredeki meyve bahçeleri için tehlike oluşturan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayramiç’te yaşanan tarla yangını korku oluşturdu. İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta, Tülüler Köyü yolu üzerinde bulunan bir tarlada bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın başladı. Yol kenarından başlayan yangında hasat sonrası kalan anız hızla yandı. Yaklaşık 20 dönüm tarladaki yangın, çevredeki meyve bahçelerini tehdit etti. Çevredekilerin haber vermesiyle hızla olay yerine ulaşan Bayramiç Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ve Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 2 adet arazöz, meyve bahçelerine yayılmadan yangını kontrol altına altı.