Bayramiç’te Trafik Haftası etkinliği

5-11 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle Bayramiç ilçesinde etkinlik düzenlendi. İlçe trafik komisyonu tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Yıldırım Akbulut Meydanı’na kurulan standa vatandaşlar ve öğrenciler ilgi gösterdi. Polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından standa gelen vatandaşlara ve öğrencilere çeşitli bilgiler verilirken, bilgilendirme broşürleri ve hediyeler dağıtıldı. Alkol testi ve ehliyet taraması gibi görevler vatandaşlara ve öğrencilere uygulamalı olarak gösterilirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Standı Bayramiç Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan, İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Ufuk Erikli, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Göç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Etik ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de ziyaret ederek, bilgi aldı. Etkinlikte, ilçede yıllarca araç sürücülüğü yapmış olan ve dikkatli olmalarıyla ön plana çıkan Mehmet Mutlu ve İsmail Durak’a teşekkür belgesi takdim edildi.