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17 Temmuz 2018 22:24

Bedelli detaylarını açıklayan Turan’ın telefonları kilitlendi

Bedelli askerlikle ilgili detayları açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın telefonu kilitlendi.

Bedelli detaylarını açıklayan Turan’ın telefonları kilitlendi

17 Temmuz 2018 22:24


AK Parti Grup Başkanvekili Turan, bugün TBMM’de gazetecilere bedelli askerlikle ilgili detayları açıkladı.


Bedelli askerlikle ilgili olarak Turan, "Sağlık Bakanlığımızın sağlık turizmini geliştirmek için ısrarla teklif ettiği birkaç madde var. Onun dışında Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yasa dışı bahislerle mücadele için yasamız var. Bunları bir araya getirdiğimizde Plan ve Bütçe Komisyonumuzda görüşme imkanı hasıl oldu. Dolayısıyla Ekim ayında Meclisin açıldığı ilk günlerde gündeme geleceğini düşündüğümüz bedelli askerlikte gençlerimizin beklentileri doğrultusunda bu yasaya ekleme kararı aldık. Bugün birkaç saat içerisinde Meclisimize, Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderiyoruz" diye konuştu.


Açıklamasının ardından Turan’ın telefonu kilitlendi. Konuyla ilgili twitter’dan açıklama yapan Turan, "Telefonumuzu sosyal medyada paylaşan bedellici arkadaşlar, telefonumuz kilitlendi, kimseyle iletişim kuramaz olduk, bilgilerinize:) Konunun farklı tarafları var (askeri/mali/yasama vs), görev bizden çıktı, anlayış bekliyoruz. selamlar" dedi.




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