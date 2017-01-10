Belediye iş makineleriyle ekmek ulaştırdı

Biga’da sert kış şartları onlarca köy yolunu kapatınca birçok köye ekmek ulaştırılamadı. Gümüşçay Belediyesi, civar köylere iş makineleri ile ekmek taşıdı.

Gümüşçay Belediyesi, beldeye yakın 7 köye iş makineleri ile ekmek ulaştırdı. Ambaroba, Kanibey, Çeşmealtı, Akant, Emirorman, Eğridere ve Şakirbey köylerinin yollarını açma çalışması da yapan belediye ekipleri, fırıncıların ulaşamadığı köylere ekmek taşıdı. Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, “kar yağışının etkisini göstermeye başladığı andan itibaren hem belde içinde hem de ilçe merkezi ve köy yollarını açık tutmak için üstün çaba sarf ediyoruz. Köy yollarının yanı sıra Biga ilçe merkezi yönünde Şakirbey Kavşağı’na kadar yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Toplam 6 iş makinesi ve 20 personelimiz ile karla mücadele ediyoruz” dedi.