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06 Ocak 2017 16:27

Belediye Sosyal Marketine bağışlar devam ediyor

Belediye Sosyal Marketine bağışlar devam ediyor

06 Ocak 2017 16:27

Çanakkale’nin Biga Belediyesi’ne bağlı Sosyal Market uygulaması ihtiyaç sahiplerini mutlu etmeye devam ediyor.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(ÇOMÜ)Biga İktisadi ve İdari Bilimler(BİİB) Fakültesi öğrencilerinin sık sık kampanyalar düzenleyerek bağışta bulunması ilgiyi artırıyor. Son olarak bir grup öğrenci hem Ağaköy’de ve Biga kenti merkezindeki öğrencilerden ve hem de yerel halktan topladığı kışlık giysilerinin ağırlıkta olduğu kıyafet ve ayakkabıları Biga Belediyesi Sosyal Marketine bağışladı. Geçtiğimiz günlerde ise Biga’da özel eğitim kurumlarından Çizgi Koleji’nden de Biga Belediyesi Sosyal Marketi’ne kıyafet bağışı yapıldı. Biga Belediyesi Sosyal Marketi sorumlusu Esra Demirtaş, "Biga Belediyesi’ne bağlı Sosyal Market uygulamamız özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için çok önemli. Ülkemizde yaşanan ekonomik krizin etkileri ilçemizde de hissediliyor. Dar gelirli aileler için de kış günleri oldukça zorlu geçiyor. Sosyal Market uygulaması ile ne denli doğru bir iş yapıldığı ortada. Öğrencilerimize ve Çizgi Koleji’ne hassas davranışları için çok teşekkür ediyorum" dedi.



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