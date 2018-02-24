’Ben Feuerbach’ oyunu Biga’da sahnelendi

Tankerd Dorst’un yazdığı, Yurdaer Okur’un yönettiği oyunda Selçuk Yöntem, Toprakcan Adıgüzel ve Gülçin Kültür, Biga Atatürk Kültür Merkezinde sahneye çıktı. Bigalıların yoğun ilgi gösterdiği oyunda kısa sürede tüm salon dolarken, çok sayıda tiyatro severin ayakta olduğu gözlendi. Tek perdelik oyunun konusu şöyle: " Feuerbach uzun süre akıl hastanesinde yattıktan sonra tedavi olmuş, mesleğine tutkun bir oyuncudur. Bu uzun aradan sonra bir tiyatronun oyuncu seçmelerine gelir. Karşısında bir zamanlar tanıdığı ünlü rejisörü görmeyi beklerken onun asistanı tarafından karşılanır. İlk başta yaşadığı hayal kırıklığı, bir müddet sonra izleyicisinin tüm dikkatini kendinde toplamaya çalışan oyuncunun sergilediği bir kedi fare oyununa dönüşür. Böylece Feuerbach’ın kişiliğinin ve yaşamının katmanlarında dolaşmaya başlarız. Beklenen kişi en sonunda geldiğinde ise olaylar Feuerbach’ın tahmininden çok farklı gelişir"

Oyunun sonunda sahneye çıkarak hem oyunculara hem de tiyatro severlere teşekkür eden Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, tiyatroculara günün anısına çiçek ve hediye takdim etti. Oyunu, Çanakkale CHP Milletvekili Bülent Öz, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş, Belediye Meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanı Özgür Ceylan, Kent Konseyi Başkanı Sedat Şahin, CHP Kadın Kolları Başkanı Melek Şahin izledi.