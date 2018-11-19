Beyçayırlılar Derneği Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Beyçayırlılar Derneği Olağan Genel Kurulunda Hasan Erkan yeniden başkan seçildi.

Lapseki Beyçayırlılar Derneği Olağan Genel Kurulunda Hasan Erkan yeniden başkan seçildi. Sahil Sosyal Tesislerinde verilen yemeğin ardından olağan genel kurul Saygı Duruşu akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yeni yönetim seçimlerinden önce Beyçayırlılar Derneğine maddi ve manevi destek olan temsilcilere plaket takdimi yapıldı. Oluşturulan divan heyeti eşliğinde dernek başkanı Hasan Erkan faaliyet ve denetim raporlarını okuyarak üyelerden güven oyu aldı. Derneğe katkı sağlayan tüm kişi ve kurumlara teşekkür eden Erkan, “Her sene olduğu gibi çalışmalara devam edeceğiz” dedi. Toplantıya Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'da katıldı.