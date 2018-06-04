Beyçayırlılar Derneğinden bin kişilik iftar programı düzenlendi

Lapseki’de faaliyetlerini sürdüren Beyçayırlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BEYDER) geleneksel olarak bin kişilik iftar programı düzenledi. Lapseki ilçesi Beyçayır Sokakta verilen iftara Kaymakam Tahir Şahin vatandaşlar katıldı. Beyçayırlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BEYDER) Başkanı Hasan Erkan her yıl geleneksel olarak sürdürdükleri iftar programına bu yılda yoğun katılım sağlandığını kaydetti. Davete gelen tüm ailelere ve dernek üyelerine teşekkür eden Erkan, "İslam aleminin ramazanını tebrik ediyorum. İnşallah Rabbim bayrama ulaşmayı da nasip etsin" diye konuştu.