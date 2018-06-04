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04 Haziran 2018 10:46

Beyçayırlılar Derneğinden bin kişilik iftar programı düzenlendi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Beyçayırlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BEYDER) geleneksel olarak bin kişilik iftar programı düzenledi.

Beyçayırlılar Derneğinden bin kişilik iftar programı düzenlendi

04 Haziran 2018 10:46


Lapseki’de faaliyetlerini sürdüren Beyçayırlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BEYDER) geleneksel olarak bin kişilik iftar programı düzenledi. Lapseki ilçesi Beyçayır Sokakta verilen iftara Kaymakam Tahir Şahin vatandaşlar katıldı. Beyçayırlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BEYDER) Başkanı Hasan Erkan her yıl geleneksel olarak sürdürdükleri iftar programına bu yılda yoğun katılım sağlandığını kaydetti. Davete gelen tüm ailelere ve dernek üyelerine teşekkür eden Erkan, "İslam aleminin ramazanını tebrik ediyorum. İnşallah Rabbim bayrama ulaşmayı da nasip etsin" diye konuştu.




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