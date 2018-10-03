Çanakkale'nin Biga ilçesinde bölgenin hayvancılığının gelişmesine katkıda bulunmak, Biga etinin tanınırlığını arttırmak ve üreticileri teşvik etmek amacı ile ‘Biga 5. Sığır Güzellik Yarışması' yapıldı.

125. Yıl Mustafa Kemal Atatürk Köprüsü'nde gerçekleştirilen yarışmaya hayvan sahipleri 26 buzağı, 7 tosun (et ırkı) 3 tosun(süt ırkı) 10 düve (et ırkı) 8 düve (süt ırkı) ile 5 kategoride katıldı.

Jüri Başkanı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feyzi Uğur, diğer jüri üyeleriyle hayvanları tek tek kontrol edip görünüş, güzellik, bakım ve sağlık gibi özelliklerini değerlendirdi.

Prof. Dr. Uğur, yarışmanın Biga Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası, Ticaret Borsası, Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Biga Süt Üreticileri Birliği, Çanakkale Holstein Irkı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Çanakkale Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği ve Tarım Kooperatifleri Birliği iş birliğinde düzenlendiğini söyledi.

Törene katılan Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, ilçenin ticaret ve sanayi alanında olduğu kadar, hayvancılıkta da önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bunu duyurmak ve hayvancılığı teşvik etmek maksadıyla bu yıl üçüncü olarak yarışma düzenledik. İlgiden son derece memnunuz" dedi. Başkan Doğan, “Küçük aile işletmeciliği azalışı göstersin diye beslenen hayvan sayısında bir düşüş bulunmamaktadır. 2017 Biga Fuarı projesinde yer alan Biga İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 2016 yıl sonu verilerine baktığımız zaman sığır sayımız o zaman 57 bin iken 65 bin şuanda da İlçe Tarım Müdürlüğü net rakamları söyler, ne kadar bir artış olduğunu aynı şekilde koyun ve keçi sayımızda da artış bulunmaktadır. Bunlar Biga Hayvancılığın büyümekte olan bir sektörün olduğunu göstermektedir. Son günlerde Anadolu'nun çeşitli yönlerine gelmeye başlamanın talepleri bir buzağı ve düve merkezi olarak Biga'nın sığır sağımının düşecek gibi kaygı verse de her yıl yaşanan bu toplu çıkışa karşı büyüme rakamlarla ortadadır. Hayvansal ürünlerimiz ihracat ettiğimiz ülkeler ağırlıklı Ortadoğu ülkeleri olunca Biga lojistik faaliyetler nedeniyle hayvansal ürün sanayi yatırımlarından fark ettiği payı alamıyor. Metropol kentlerde Biga etiyle her yerin eti satılıyor. Bu da Biga eti kalite farkını tüketici nezrinde ortadan kaldırıyor. Vatandaş Biga eti yemek istiyorsa kandırılmamalı. Biga Hayvancılığın gerçek gücüne ulaşması önümüzdeki en önemli etkenlerden biri elbette kaba yem maliyeti sorunu. Mısır silajını bir yana bırakıyoruz. Hayvanlarımıza yedirecek ekonomik sorunun çözülmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Buzağı kategorisinde birinciliği Abdullah Balcı, ikinciliği Ahmet Akgün, üçüncülüğü Refet Mutlu, düve kategorisinde ( Et Irkı), Ercan Bartav'ın düvesi birinci, Mustafa Kahraman'ın düvesi ikinci, Rafet Mutlu'nun düvesi üçüncü olurken, düve kategorisinde ( Süt Irkı), Servet Gergöz'ün düvesi birinci, Nuriye Tül'ün düvesi ikinci, İdris Çalışkan'ın düvesi de üçüncü oldu. Tosun (Et Irkı) kategorisinde ise birinciliği Ayfer Yenen, Ali İmdat Gökkaya ,üçüncülüğü İdris Çalışkan oldu. Tosun (Süt Irkı) kategorisinde ise birinciliği Cihan Kargı, ikinciliği Mustafa Güray Ergün, üçüncülüğü ise Hüseyin Türkeli elde etti.

Dereceye girenlere altın ve yem hediye edildi.