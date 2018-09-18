Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu törenle açıldı.

Biga Devlet Hastanesi yanında düzenlenen törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, İl Genel Meclis üyesi Bülent Korkmaz, AK Parti ilçe başkanı Ahmet Şahin, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan yatırım maliyeti yaklaşık 250 milyon lirayı bulun okulun açılmasında katkı sunanlara teşekkür etti.

Kaymakam Mustafa Can ise, "16 derslikli, fen ve bilgisayar laboratuvarlı günümüz şartlarına uygun ihtiyaca cevap verecek şekilde gerçekleştirilmiştir. İlçemiz her alanda olduğu gibi devletimizin katlıları ile eğitime yapılan yatırımlarla da çok daha kaliteli eğitim sunma noktasında çok iyi bir konuma yükselmiştir. Gerek okullarımızın alt yapısı gerekse de bilim ve teknoloji adına yapılan çalışmalar sayesinde bugün ilçemizde birçok okulumuz teknoloji ve robotik kodlama sınıflarına kavuşmuştur. Bu okulumuzda da 400 öğrencimiz eğitim görecektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua yapılarak, kurdele kesildi ve lise gezildi.