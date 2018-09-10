Biga Belediye kreşlerinde tüm kontenjan doldu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi'ne bağlı kreşlerde eğitim öğretim dönemi başladı. Biga Belediye Başkanı İsmail Işık her iki kreşi de ziyaret ederek, minik öğrencilerle sohbet etti, isteklerini sordu.

Özel Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde 6 sınıfta 12 öğretmen 120 minik öğrenciyle ilgilenecek. Özel Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde ise 3 sınıfta 6 öğretmen 60 minik öğrenciyle birlikte yeni eğitim öğretim sezonuna başladılar. İlk ders günü nedeniyle sınıflarında etkinlikler yapan minikler, Başkan Işık'la da oyun oynadılar, sohbet ettiler. Her iki kreşte de kısa sürede tüm kapasitenin dolması memnuniyet oluştururken, Biga Belediyesi kreş ve gündüz bakım evi alanında da başarılı olduğunu kanıtladı. Her iki kreş ve gündüz bakım evinde de tam gün eğitim veriliyor.

Kreşleri ziyaret eden Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "İki kreşimizde 180 miniğimiz eğitim öğretim dönemine başladı. Tüm kontenjanlarımız kısa sürede doldu. İlgi gösteren tüm Bigalılara teşekkür ediyorum. Çocuklarımız Biga Belediyesi garantisiyle deneyimli yönetici ve öğretmenlerimize emanetler. Çocuklarımızı, çocuklarımızın eğitimini çok önemsiyoruz. Ülkemizin geleceği, iyi eğitim almış çocuklarımızın varlığıyla garanti altına alınabilir. Çocuklarımızın kreş döneminde aldıkları kaliteli eğitim de onların geleceklerini olumlu yönde etkileyecektir. Bu anlamda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Zaten ailelerimiz de başarılı olduğumuzu düşünüyor olmalı ki, kısa sürede tüm kontenjanımız doldu. Bu vesileyle aydınlık yarınlar için ilk adımlarını atan miniklerimize de başarılar diliyorum" dedi.