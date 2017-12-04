Biga Belediyesi 1. Kitap Fuarı sona erdi

Biga Belediyesi 1. Kitap Fuarı’nın son günü okurların ilgisine sahne oldu.

Osman Pamukoğlu, Aydın Arif, Hasan Ali Toptaş, Pınar Ulus, Pia, Kerem Fırtına, Savaş Ünlü okurları için kitaplarını imzaladı. Banu Avar, söyleşide okurlarıyla bir araya geldi ve ardından kitaplarını imzaladı.

Söyleşinin sonunda Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Banu Avar’a Biga Belediyesi logolu hediyelerini verdi. Başkan Işık, “Biga Belediyesi 1. Kitap Fuarı’nı tamamladık. Etkinliklere katılarak bizlere destek olan tüm herkese teşekkür ediyorum. Biz halkımızın bizden beklediği faaliyetleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.