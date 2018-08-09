Biga Belediyesi Halk Pazarı dua ile açıldı

Pazarcılar Salı gününden itibaren hazırlıklara başlarken, Biga Belediyesi ekipleri de aynı gün temizlik çalışmaları başta olmak üzere son hazırlıkları tamamladılar. Dün, ilk gün olan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ve Belediye Meclis Üyeleri ilk gün duasının ardından pazarcıları ziyaret ettiler, hal hatır sordular. Saat 12:30’da ise Biga Belediyesi’nce Halk Pazarı’nda 8 farklı noktada hem pazarcılar hem de alışverişe gelen Bigalılar için pilav ayran ikramı yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde çalışma alanını ziyaret eden Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Kurban Bayramı arifesinden önce Halk Pazarı’nın pazarcıların ve Bigalıların kullanımına hazır hale getirilmesi talimatı vermişti.

Başkan Işık’ın sözünü tutmasıyla Kurban Bayramı arifesi öncesi Halk Pazarı’nda tezgah açan pazarcıların memnun oldukları gözlendi. Halk Pazarı girişinde uzun süre oturan Başkan Işık, pazarcılarla ve vatandaşlarla sohbet etti ve vatandaşlardan gelen istek ve önerileri not aldı.

Öte yandan Halk Pazarı’nın açılışı 8.8.2018 tarihinde yapılırken, akılda kalıcı bir tarihin seçilmesi de dikkatlerden kaçmadı. Çarşamba günleri dışında çalışmaların devam edeceği ifade edilirken, hazırlıkların tamamlanması ile Halk Pazarı için açılış töreni düzenlenmesi planlanıyor.