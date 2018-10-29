Biga Belediyesi Karate Okulu ve Kepezspor sporcularının büyük başarısı

Bulgaristan'ın Albena şehrinde yapılan 10.W.S.F Avrupa Shotokan Karate şampiyonasında, Kepezspor ve Biga Belediyesi karate okulu sporcuları büyük başarı elde etti.

Türkiye Karate Federasyonu Çanakkale İl Temsilcisi Süleyman Orhan yaptığı açıklamada, Türkiye'yi, Çanakkale merkez, Kepez belde, Biga ve Çan ilçesi sporcularıyla İstanbul'dan Taçspor adına katılan toplamda 21 sporcuyla temsil ettiklerini söyledi. Orhan, "Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Moldovya, İngiltere, Fransa, Türkiye, Gürcistan, Polonya, Azerbaycan, İtalya, İsviçre, Almanya, İsrail, Filistin ve Çek ülkelerinin katıldığı toplam bin 043 sporcunun mücadele ettiği Avrupa Shotokan Karate Şampiyonasında Türkiye adına yarışan sporcularımız Avrupa şampiyonasını 9 altın, 11 gümüş, 9 bronz madalya alarak ülkeler genel klasmanda Avrupa üçüncüsü olarak tamamladı. Bireysel yarışlarda ise Avrupa şampiyonu olarak iyi bir netice ile sonlandırdık" diye konuştu.

Dereceye giren ve altın madalya alan sporcular: 8 yaş 40 kiloda Alparslan Öz, 9 yaş 25 kiloda Bahar Koray, 10-11 yaş 30 kiloda Yıldıray Uğural, 12-13 yaş 38 kiloda Alişan Akkaya, 14-15 yaş 47 kiloda Zeynep Akkaya, 8-9 yaş 35 kiloda Defne Çakaloz, Genç bayan 59 kiloda Rana Berfin Orhan bronz madalya ve büyük bayanlar 61 kiloda gümüş madalya aldılar.

10-11 yaş kız takımı Avrupa şampiyonu Bahar Kolay, Beyza Akkaya, Emine Azra Koşa, Defne Çakaloz altın madalya aldılar. 10-11 yaş erkek takımı Avrupa ikincisi Yıldıray Uğural, Oğuz Efe Kuralay, Ateş Kuzey Sarp Ocak, Timur Kaan Tınar gümüş madalya ,12-13 yaş Shobu Sambon kumite 38 kiloda Alişan Akkaya gümüş madalya, 8-9 yaş Shobu ippon kumite Boğaç Berke Eker gümüş madalya 8-9 yaş Shobu ippon kumite 25 kilo Yiğit Kırat gümüş madalya, 8- 9 yaş erkek takım kumite Avrupa üçüncüsü Yiğit Kırat, Boğaç Berke Eker,Alparslan Öz ve Yağız Özkan bronz madalya aldılar.