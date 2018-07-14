Biga Belediyesi Karate Takımı şampiyon oldu

Uluslararası Turkısh Open Karate Şampiyonasında, şampiyon oldu.

Çanakkale Karate İl Temsilcisi Süleyman Orhan ferdi dalda 8 sporcuyla katıldıkları yarışmada 6 sıklette derece elde eden sporcuları tebrik etti. Orhan yaptığı açıklamada, "İstanbul Esenler Hakkı Başar spor salonunda minik, yıldız, ümit, genç ve büyükler ferdi ve takım kata kumite kategorilerinde düzenlenen Uluslararası Turkish Open Karate Şampiyonasına katıldık. 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya kazanan sporcularımız Bahar Koray altın madalya, Yıldıray Uğural altın madalya, Muhammed Emin Orhan gümüş madalya, Muhammet Kır bronz madalya, İrem Arslan bronz madalya, 10 Yaş erkek kumite takımı şampiyon Yıldıray Uğural, Kerem Arslan, Efe Makas, Alişan Akkaya altın madalya alarak şampiyonluk kupasını ilimize kazandırdılar" diye konuştu.