Biga belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Son 15 yılın en yoğun kar yağışı, ülke genelinde olduğu gibi Biga’da da hayatı olumsuz etkiledi. Biga Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkisini en aza indirebilmek için ilk andan itibaren çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta başlayan yoğun kar yağışı ile kriz moduna geçen Biga Belediyesi ekipleri, aralıksız bir şekilde yaşanan doğal afetin etkilerini en aza indirmek için çalışıyorlar. 6 iş makinası, 5 kamyon, 3 lojistik araç, 2 kar küreme aracı, greyder ve 100 kişilik kriz ekibi halkın en az sorunla bu doğal afeti atlatmasını sağlamak için çalışıyorlar. Tuzlama çalışmaları devam ederken ana yollarda sıkıntılar giderildi. Biga Belediye Başkanı İsmail Işık da yoğun kar mücadelesi veren ekipleri sürekli takip ediyor.

Biga Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz yaşanan doğal afetin etkilerini en aza indirmek için gece gündüz demeden çalışıyorlar. Önceliğimiz ana yolların ve kaldırımların kullanılabilir durumda olmasını sağlamak. Şu an itibariyle ana yollarımız araç trafiğine açık. Kaldırımlarımız kullanılabilir durumda. Ara sokaklarda da ekiplerimiz çalışıyor. Ekiplerimiz acil durumlarda vatandaşlarımızın hastaneye ulaşımlarını sağlıyorlar. Binalardan sarkan buz kütlelerine müdahale ediyoruz. Zorlu koşullara rağmen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek yardımımız devam ediyor. Ekiplerimiz sokaklardaki dostlarımızı da unutmuyor, belli bölgelere mama bırakıyorlar. Ekiplerimiz çarşı içindeki kar yığınlarını kar erimelerine dayalı sel tehlikesine karşı taşıyorlar. Unutulmamalıdır ki son 15 yılın en yoğun kar yağışıyla ekiplerimiz mücadele ediyor. Zaman zaman kar yağışının şiddetini arttırmasıyla temizleyerek kullanılabilir hale getirdiğimiz yol ve kaldırımlar yeniden temizlemek zorunda kalıyoruz. Yine de ekiplerimiz çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor” denildi.