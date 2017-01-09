Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 16:00

Biga belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Biga belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

09 Ocak 2017 16:00

Son 15 yılın en yoğun kar yağışı, ülke genelinde olduğu gibi Biga’da da hayatı olumsuz etkiledi. Biga Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkisini en aza indirebilmek için ilk andan itibaren çalışmalarını sürdürüyor.
Geçtiğimiz hafta başlayan yoğun kar yağışı ile kriz moduna geçen Biga Belediyesi ekipleri, aralıksız bir şekilde yaşanan doğal afetin etkilerini en aza indirmek için çalışıyorlar. 6 iş makinası, 5 kamyon, 3 lojistik araç, 2 kar küreme aracı, greyder ve 100 kişilik kriz ekibi halkın en az sorunla bu doğal afeti atlatmasını sağlamak için çalışıyorlar. Tuzlama çalışmaları devam ederken ana yollarda sıkıntılar giderildi. Biga Belediye Başkanı İsmail Işık da yoğun kar mücadelesi veren ekipleri sürekli takip ediyor.
Biga Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz yaşanan doğal afetin etkilerini en aza indirmek için gece gündüz demeden çalışıyorlar. Önceliğimiz ana yolların ve kaldırımların kullanılabilir durumda olmasını sağlamak. Şu an itibariyle ana yollarımız araç trafiğine açık. Kaldırımlarımız kullanılabilir durumda. Ara sokaklarda da ekiplerimiz çalışıyor. Ekiplerimiz acil durumlarda vatandaşlarımızın hastaneye ulaşımlarını sağlıyorlar. Binalardan sarkan buz kütlelerine müdahale ediyoruz. Zorlu koşullara rağmen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek yardımımız devam ediyor. Ekiplerimiz sokaklardaki dostlarımızı da unutmuyor, belli bölgelere mama bırakıyorlar. Ekiplerimiz çarşı içindeki kar yığınlarını kar erimelerine dayalı sel tehlikesine karşı taşıyorlar. Unutulmamalıdır ki son 15 yılın en yoğun kar yağışıyla ekiplerimiz mücadele ediyor. Zaman zaman kar yağışının şiddetini arttırmasıyla temizleyerek kullanılabilir hale getirdiğimiz yol ve kaldırımlar yeniden temizlemek zorunda kalıyoruz. Yine de ekiplerimiz çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor” denildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
3
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    6°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç