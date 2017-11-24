Biga Belediyesi Kitap Fuarı’nın ilki pazartesi başlayacak

Biga Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Kitap Fuarı’nın ilki 27 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 3 Aralık Pazar günü sona erecek. Biga Belediyesi Kitap Fuarı, Biga Atatürk Kültür Merkezi’nde 27 Kasım Pazartesi günü saat 12:30’da kitapseverlere kapılarını açacak.

27 yayınevi ve 45 yazarın yer alacağı fuarda İlber Ortaylı, Banu Avar, İhsan Eliaçık, Osman Pamukoğlu, Ergun Poyraz, Hanefi Avcı, Hıfzı Topuz, Cihan Demirci, Kemal Ulusu, Suat Özkan, Hasan Ali Toptaş gibi ünlü isimler de yer alıyor. Ayrıca Engin Gürsu ve Fevziye Turan gibi Bigalı yazarlar da fuarda yerlerini alacaklar.

Ünlü yazarların yanı sıra Oda TV yazarları Leman çizerlerinin ve çok sayıda genç yazarın katılacağı fuarda yer alacak diğer yazarlar ise şöyle: Savaş Ünlü, Ozan Süslü, Öner Ciravoğlu, Mehmet Genç, Hikmet Temel Akarsu, Erdal Çakıcıoğlu, Erhan Candan, Gülay Batur, Murat Aksoy, Nurgül Ateş, Pınar Ulus, Haldun Açıksözlü, Ayşe Özlem İnce, Deniz Durukan, Dilara Keskin, Emre Gül, Koray Yersüren, Gonca Özmen, Yusuf Piliç, Barış Pehlivan, Barış Teroğlu, Burak Soyer, Murat Tavlı, Yalın Alpay, Fırat İzgi, Meriç İzgi, Pia, Aydın Arif ve Kerem Fırtına.

Agapi Yayınevi, Alfa Kitap, Artemis Yayınları, Bayan Yanı, Bilgi Yayınevi, Can Yayınları, Çınar Yayınları, Çizmeli Kedi Yayınları, Destek Yayınları, Doğan Kitap, Ephesus Yayınları, Epsilon Yayınları, Everest Yayınları, Garanti İngilizce Kitapevi, İletişim Yayınları, İnkılap Kitapevi, Kapı Yayınları, Kara Karga Yayınları, Kaynak Yayınları, Kırmızı Kedi Kitapevi, Kronik Kitap, Leman Yayınları, Mona Yayınevi, Remzi Kitapevi, Savaş Yayınevi, Tutku Yayınevi ve Yapada Yayıncılık fuarda yer alacaklar.

İmza günlerinin yanı sıra kimi yazarların söyleşi de gerçekleştireceği kitap fuarı ile ilgili hazırlanan kitapçıkta yayınlanan başyazısında, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, tüm kitapseverleri Biga Belediyesi Kitap Fuarı’nın ilkine davet etti.

Başkan Işık’ın kitap fuarı için şunları söyledi: “Mutlu insanların şehri Bigamızı kültür ve sanat anlamında da ileri taşımak için ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlçemizde çok sayıda ünlü sanatçıyı ağırladık; tiyatrolara, konserlere, imza günlerine, konferanslara, söyleşilere ev sahipliği yaptık. Her hafta binden fazla Bigalı hemşehrimizi çok amaçlı salonumuzda bu kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturduk. İlçemizde kültür ve sanat faaliyetlerini kalıcı hale getirmek için yerel sanatçıları destekledik. Atatürk Kültür Merkezi’ni Biga’ya kazandırırken, yaşayan bir merkez ortaya çıkarmak hedefiyle hareket ettik. Haftalık 2 binden fazla Bigalı hemşehrimizin faydalandığı, adına yakışır bir üretim merkezi ortaya çıkardık. Biga Kültür ve Sanat Etkinlikleri’ni her yıl zenginleştirmeye devam ediyoruz. Bu yıl da Biga Kitap Fuarı’nın ilkini gerçekleştireceğiz. Fuar süresince ülkemizin önde gelen yayınevleri kitapseverlerin hizmetinde olacak. Fuarımıza özel indirimler ile daha çok kitap okuma imkanı ortaya çıkacak. Kitaplarıyla geniş okuyucu kitlesine hitap eden çok sayıda kaliteli yazarımız, imza günleri ve söyleşilerde okurlarıyla buluşacaklar. Ziyaretçiler, birbirinden değerli yazarlarla sohbet etme, zaman geçirme ve kitap imzalatma şansına sahip olacaklar. Fuar boyunca Bigalı kitapseverler, kitaplarla bol bol zaman geçirecekler. Biga dışından da ziyaretçilerimiz olacaktır. Öğrencilerimizin ağırlıkta olduğu ve Bigalı hemşehrilerimizin de ilgi göstereceğine inandığım Biga Kitap Fuarı’nın ilkini başarıyla gerçekleştireceğimize inanıyorum. Ve yine inanıyorum ki bu güzel fuar, sahipsiz kalmayacak ve önümüzdeki yıllarda Biga’mızın tanıtımında önemli bir noktaya gelerek sürekli hale gelecek. Türk Edebiyatının önemli isimlerinden Şemsettin Sami’nin dediği gibi "İnsanlığa başlıca borcumuz: Bıkmaksızın okumak, üşenmeksizin okumaktır. Biga Ortaokulu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ’Duraklarda Kütüphane’ projesi ile başlayan yolculuğumuz; kültür ve sanat etkinlikleri ve Biga Kitap Fuarı’nın ilkini gerçekleştirerek önemli bir yol kat etmiş olacak. Biga Belediyesi olarak biz gerekli altyapı ve çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Aydınlık yarınlar ve geleceğimize ışık yaymak için, ülkemizi emanet edeceğimiz gençlerimizi ülkesine ve Atatürk ilkelerine bağlı nesiller olarak yetiştirebilmek amacıyla daha çok okumalıyız. Biga için önemli olacağına ve saydığımız amaçlara hizmet edeceğine inandığım Biga Kitap Fuarı’na tüm hemşehrilerimizi davet ediyor; okumanın öneminin daha çok anlaşılacağı bir gelecek ve aydınlık yarınlar diliyorum. Bıkmadan, üşenmeden daha çok okuyalım.”