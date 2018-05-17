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17 Mayıs 2018 16:49

Biga Belediyesi Ramazan Etkinlikleri başlıyor

Çanakkale’nin Biga Belediyesi Ramazan Etkinlikleri, Şehir Parkı’nda 18 Mayıs Cuma günü başlayacak.

Biga Belediyesi Ramazan Etkinlikleri başlıyor

17 Mayıs 2018 16:49


Ramazan ayı boyunca Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri nostalji tadında Ramazan Etkinlikleri olacak. Çocuk oyunları, sema gösterileri, illüzyon gösterileri, konserler, orta oyunu gibi çok sayıda etkinliğin yanı sıra ikramlar da etkinliklere gelenlere sürpriz yaşatacak. Etkinliklerle ilgili takvim ise her hafta Pazartesi günü açıklanacak.


İftar Çadırı


Biga Belediyesi ve hayırseverlerce bu yıl da Ramazan ayı boyunca Çınarlık Düğün Salonu ve Sosyal Tesisleri’nde iftar yemeği verilecek. İlk iftar yemeğini Çınarlık Düğün Salonu ve Sosyal Tesisleri’nde veren Biga Belediye Başkanı İsmail Işık; "Ramazan ayının ilçemize ve ülkemize barış ve refah getirmesini temenni eder; tüm hemşehrilerime hayırlı Ramazanlar dilerim. 9 mahallede 13 iftar yemeği düzenleyeceğiz. Bugün ilk iftarımızı vatandaşlarımızla birlikte yaptık. Allah kabul etsin" ifadelerini kullandı.


Camii Temziliği


Biga Belediyesi’nce kent merkezinde bulunan 29 Camiinin temizliği gerçekleştirildi. Camiiler Ramazan ayına hazırlandı. Halılar yıkandı, avizeler silindi, camlar, şadırvanlar, tuvaletler, ayakkabılıklar başta olmak üzere tüm alanların detaylı temizliği yapıldı. 7-15 Mayıs tarihleri arasında gece ve gündüz olmak üzere iki vardiya şeklinde çalışan 68 personel toplam 8 bin 821 metrekare alan temizlendi.




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