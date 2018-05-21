Diğer
Kategoriler
21 Mayıs 2018 15:51

Biga Belediyesi Şehir Parkı’na Ramazan ilgisi

Çanakkale’nin Biga ilçesi Şehir Parkı Amfi Tiyatro’da Biga Belediyesi Ramazan Etkinlikleri başladı.

Biga Belediyesi Şehir Parkı’na Ramazan ilgisi

21 Mayıs 2018 15:51


Ramazan ayı boyunca Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri devam edecek etkinlikler, etkinlik şovmeni eşliğinde ön program, çocuk oyunları, kukla kumpanyası, illüzyon gösterisi, Hacivat Karagöz orta oyunu (perde gösterisi), mesnevi-ney gecesi, tasavvuf müziği dinletisi, ilahiler ile sema gösterisi ve orkestra cevizli lokum konseri ile devam etti.


Ayrıca 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Orkestra Cevizli Lokum konseri gerçekleştirildi.


Etkinlik alanında pamuk şeker, osmanlı macunu ve patlamış mısır ikramı da yapıldı.


Şehir Parkı, etkinlikler dışında temiz hava almak, ucuz ve kaliteli hizmetten faydalanmak, çimlerde zaman geçirmek isteyen Bigalıların akınına uğruyor.


Biga Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Şehir Parkı Amfi Tiyatro’da haftanın üç günü devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç