Biga Belediyesi Şehir Parkı’na Ramazan ilgisi

Ramazan ayı boyunca Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri devam edecek etkinlikler, etkinlik şovmeni eşliğinde ön program, çocuk oyunları, kukla kumpanyası, illüzyon gösterisi, Hacivat Karagöz orta oyunu (perde gösterisi), mesnevi-ney gecesi, tasavvuf müziği dinletisi, ilahiler ile sema gösterisi ve orkestra cevizli lokum konseri ile devam etti.

Ayrıca 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Orkestra Cevizli Lokum konseri gerçekleştirildi.

Etkinlik alanında pamuk şeker, osmanlı macunu ve patlamış mısır ikramı da yapıldı.

Şehir Parkı, etkinlikler dışında temiz hava almak, ucuz ve kaliteli hizmetten faydalanmak, çimlerde zaman geçirmek isteyen Bigalıların akınına uğruyor.

Biga Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Şehir Parkı Amfi Tiyatro’da haftanın üç günü devam edecek.