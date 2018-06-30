Biga Belediyesi yaz kurslarına yoğun ilgi

5-14 Haziran tarihleri arasındaki kayıt süreci yoğun ilgi gördü.

Ada Bilgi Evi, Alişdede Bilgi Evi, Cumhuriyet Bilgi Evi ve Şirintepe Bilgi Evi’ne yaz kursları için bin 217 kursiyer başvurdu. Biga Atatürk Kültür Merkezi’ndeki yaz kursları için bin 414 kursiyer başvuruda bulundu. Biga Atatürk Kültür Merkezi’nde ve bilgi evlerinde yaz kursları 10 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Atatürk Kültür Merkezi ve bilgi evlerinde bu yıl 36 kurs açıldı.

Atatürk Kültür Merkezi’nde 3-15 yaş grubu çocuklar için seramik, ahşap boyama, modern dans, koro, drama, tiyatro, halk oyunları, güreş, karate, jimnastik, yoga, bale, resim dersleri kursları başladı. Bilgi evlerinde ise 6-15 yaş grubu çocuklar, rakamların dansı, origami, zeka oyunları, satranç, uzay ve astronomi, geri dönüşümde farkındalık, işaret dili, Kur’an Kursu, gitar, keman, bağlama, eğlenceli fırçalar, kitap okuma saati ile çocuklar verimli bir tatil geçirecek. Cumhuriyet Bilgi Evi’nde kadınlar için girişimcilik ve teknoloji (teknokadın) eğitimleri başladı.

Ayrıca futbol, basketbol, kort tenisi, jimnastik, masa tenisi, voleybol, basketbol ve atletizm dersleri de Biga Belediyesi güvencesiyle başladı.

Biga Belediyesi Bilgi Evlerinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Rakamların Dansı dersinde çocuklar oyun temelli matematiksel algı gelişim programıyla tanışacaklar. Minikler eğlenerek sayılarla, geometrik şekillerle dost olacak. 6-8 yaş miniklerimiz için hazırlanan ders sayesinde sayesinde çocuklar erken yaşlarda sayıların ve şekillerin eğlenceli dünyası ile tanışacaklar ve matematiğe ilgi duyacak.

Çevreye ve doğaya saygı konusunda çocukların küçük yaşlardan itibaren bilinçlendirilmesi için de atık malzemeleri, geri dönüşümü tanımaları sağlanacak ve kağıt, peçete, kıyafet ve kutularla yeniden kullanılabilir eşya yaparak farkındalık edinmeleri sağlanacak.