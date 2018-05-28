Diğer
Kategoriler
28 Mayıs 2018 15:01

Biga Belediyesinden 3 bin kişilik iftar

Çanakkale’nin Biga ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde Biga Belediyesi tarafından Çiçeklidede olarak bilinen Alim Mustafa Münip Efendi için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Biga Belediyesinden 3 bin kişilik iftar

28 Mayıs 2018 15:01

Ardından ise Çiçeklidede sakinleri 3 bin kişilik iftarda bir araya geldi.


Biga Belediyesi tarafından Biga Çiçeklide Sosyal Tesislerinde iftar yemeği verdi. İftar Yemeğine Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, CHP Çanakkale Milletvekili Adayı Özgür Ceylan, Biga CHP İlçe Başkanı Atilla Diren, Biga Belediyesi Meclis Üyeleri Zafer Taşkın, Recai Cesur ve vatandaşlar katıldı. İftar öncesi Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Biga Belediye Başkanı İsmail Işık masaları gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Yemek dağıtımı sırasında yemek kazanlarının başına geçen Başkan Işık, bir süre vatandaşlara yemek dağıttı. Başkan Işık, “Biga’mızın manevi büyüğü Alim Mustafa Münip Efendiyi anma programı için ve güzel bir mahalle iftarı için burada toplandık. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için sizlere teşekkür ederim” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç