Biga Belediyesinden 3 bin kişilik iftar

Ardından ise Çiçeklidede sakinleri 3 bin kişilik iftarda bir araya geldi.

Biga Belediyesi tarafından Biga Çiçeklide Sosyal Tesislerinde iftar yemeği verdi. İftar Yemeğine Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, CHP Çanakkale Milletvekili Adayı Özgür Ceylan, Biga CHP İlçe Başkanı Atilla Diren, Biga Belediyesi Meclis Üyeleri Zafer Taşkın, Recai Cesur ve vatandaşlar katıldı. İftar öncesi Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Biga Belediye Başkanı İsmail Işık masaları gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Yemek dağıtımı sırasında yemek kazanlarının başına geçen Başkan Işık, bir süre vatandaşlara yemek dağıttı. Başkan Işık, “Biga’mızın manevi büyüğü Alim Mustafa Münip Efendiyi anma programı için ve güzel bir mahalle iftarı için burada toplandık. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için sizlere teşekkür ederim” dedi.