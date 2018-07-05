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05 Temmuz 2018 10:41

Biga Belediyesi’nden asker paketi projesi

Çanakkale’nin Biga ilçesi merkezinde ikamet eden, askere gitmek üzere celbini almış Bigalı gençler için Asker Paketi uygulaması başladı.

Biga Belediyesi’nden asker paketi projesi

05 Temmuz 2018 10:41


Biga Belediyesi’nin başlattığı uygulamadan faydalanmak isteyenler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvurabilecek. İsteyenler 315 00 00 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilecek, isteyenler ise asker belgesi ile bizzat başvuruda bulunacak.


Asker Paketi içinde asker çantası, çamaşır yıkama filesi, traş takımı, ağız bakım seti, tekstil seti, banyo seti, tırnak makası, bot boyası, pudra, asma kilit ve çengelli iğne bulunuyor.


Askere gidecek olan gençlere ve ailelerine destek olmak amacıyla başlatılan Asker Paketi uygulaması, asker adaylarının ilgisini şimdiden çekmeye başladı.




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