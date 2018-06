Biga Belediyesi’nden başarılı öğrencilere bisiklet

Biga Belediyesi’nin başlattığı başarıları öğrencilere karne hediyesi olarak bisiklet dağıtımı kampanyası Belediye Meydanı’nda yapılan törenle gerçekleştirildi.

2017- 2018 Eğitim ve Öğretim sezonunda Biga Merkez, beldeler ve köylerimizde okul öncesinde bin 505, ilkokullarda 3 bin 960, Ortaokullarda 4 bin 334, liselerde 4 bin 99 olmak üzere toplam 13 bin 898 öğrenci karne aldı. Bu yıl toplam 960 öğrenci ise liselerden mezun oldu. Biga’daki tüm okullarda bin 21 öğretmen de öğrencileriyle birlikte tatil sürecine girecekler.

Törende konuşan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, “Çocuklarımız bir yıldan bu yana çalıştılar. Tatili de hak ettiler. Biz de onların bu başarıları karşılıksız kalmasın diye böyle bir çalışma yaptık. Bu isimleri biz tespit etmedik. Okul idarelerine ’okullarınızdaki başarılı öğrencilerinizin isimlerini verin. Biz onları ödüllendirmek istiyoruz’ dedik. İsimler tamamen okul yönetimleri tarafından belirlenmiştir. Bizim hiçbir şekilde müdahalemiz söz konusu olmamıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin geleceğini gençlere ve çocuklara armağan etti. Biz de o kural üzerine çocuklarımızı bu bisikletlerle ödüllendirmek istedik. Bundan sonraki hayatlarında da başarılar diliyorum. Yalnız tatil döneminde lütfen iyi değerlendirsinler. Hem dinlensinler hem de kitap okusunlar. Bu yaz döneminde en azından bisikletlerin hatırına 10’ar adet kitap okumanızı rica ediyorum. Bizim bu yıl üçüncüsünü yapıyoruz. Bundan sonra da her yıl devam edeceğiz. Başarının ödülsüz kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza ne yapsak azdır. Ben eğitimi önemsiyorum. Biga Belediyesi’ne müracaat edip de bir ihtiyacını gidermediğimiz okul yoktur. Her türlü eğitim desteğine devam ediyoruz. Okullara yer vermekten tutun da okulların tadilatına, tamiratına, boyama işlerine kadar her tür işlerini gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımıza yaz dönemine mutlu girsinler diye böyle bir tören düzenledik” dedi.

Bisiklet dağıtım törenine belediye meclis üyeleri Zafer Taşkın, Erhan Sürer, Ergün Tulnay ve Recai Cesur da katıldılar. Bisikletler okul yönetimlerinin belirlediği listeler üzerinden başarılı ve ihtiyacı olan öğrencilerin davet edilmesiyle dağıtılıyor.