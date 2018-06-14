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14 Haziran 2018 15:58

Biga Belediyesi’nden bayram denetimi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekip-leri tatlı, pasta, börek ve şekerleme imalathaneleri ve pastahanelere yönelik denetim yaptı.

Biga Belediyesi’nden bayram denetimi

14 Haziran 2018 15:58


Biga Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi halkın huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmeleri için denetimlerini arttırdı. Bayram öncesi ilçe genelinde zabıta ekiplerinin gerçekleş-tirdiği denetimlerde özellikle şeker ve tatlı imalatçıları ile parekende satış yerleri, meyve ve sebze satış yerleri kontrol edilerek, fiyat-kalite denetimleri yapıldı.


Yapılan denetimlerde vatandaşın tükettiği ürünlerde kullanılan malzemelerin hijyen ve son kullanma tarihi konularında esnaflar uyarılırdı. İşletmelerin üretim, depolama, dinlendirme, gramaj, paket-lenme ve etiketlemede özenli davranıp davranmadığını ve kurallara uygun bir şekilde çalışıp çalış-madığını inceleyen zabıta ekipleri denetimlerini bu hususları göz önünde bulundurarak tamamladı.




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