Biga Belediyesi'nden bir ücretsiz otopark daha

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, İçdaş Garajı olarak bilinen alanda Biga Belediyesi'nce yapılan düzenleme sonrası bir ücretsiz park alanı daha ortaya çıktı.

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Biga'da yaşanan otopark ve trafik sorununu çözmek için adım adım projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Asfalt ve alan düzenlemelerinin yanı sıra ışıklandırma ve park çizgilerinin de tamamlamasıyla bir ücretsiz otopark daha kullanıma açıldı. Otopark düzenlemesi sırasında İçdaş Garajı da asfaltlanırken, kafeterya ve bekleme alanları da düzenleniyor.

Yeni projelerinin de olduğunu söyleyen Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Otopark sorunu için çok sayıda proje ve çalışma için hazırlıklar yapıyoruz. Zamanla hayata geçireceğiz. Bugün otopark sorunumuzun çözümü için bu adımlardan birini daha attık. 350 araçlık yeni ücretsiz otoparkımız, asfalt dökümü, ışıklandırılması ve park çizgilerinin çizilmesiyle kullanıma hazır. İlçemize hayırlı olsun" dedi.