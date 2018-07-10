Biga Belediyesi’nden çocuk parklarına güvenlik kamerası uygulaması

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, “Gözümüz çocuklarımızın üzerinde. Bütün parklarımızı kameralarla izleyerek daha güvenli hale getireceğiz” dedi.

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık’tan çok sayıda ailenin talebinin yanı sıra Dumlupınar İlkokulu öğrencisi Ayça Ceviz bir dilekçe yazarak parkların kameralarla izlenmesini istediğini iletti. Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, ‘Gözümüz çocuklarımızın üzerinde’ sloganıyla projeyi başlattı. Projenin ilk aşamasında 10 park kameralarla izleniyor. Çalışma öncelik sırasına göre devam edecek.

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, belediye meclis üyeleri, CHP Biga İlçe Başkanı Atilla Diren, öğrenci minik Ayça Ceviz ve vatandaşların katıldığı basın toplantısında, “Gözümüz çocuklarımızın üzerinde. Bütün parklarımızı kameralarla izleyerek daha güvenli hale getireceğiz” dedi.

Toplantıda konuşan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, “Çocukların kaybolmasına yönelik üzücü ve olumsuz haberler alıyoruz. Biz bu tip olaylara meydan vermemek için aslında çocuk parklarımızın daha güvenli hale getirilmesiyle ilgili Mart ayından bu yana çalışmalarımız vardı. Hatta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Esra Ceyhan hanımefendi Biga’ya geldiğinde kendisine de bahsetmiştik. Kendileri de bunun yerinde bir çalışma olacağını ve bunun tanıtımında bulunmak istediklerini ifade etmişlerdi. Kendisi buraya gelmek üzereyken kızı rahatsızlandı ve aramızda olamadı. Kendisinin selamlarını ileteyim sizlere. Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Daha sonra mutlaka Biga’ya gelip bu parkları yerinde görmek istediklerini ilettiler. Çocuklarımız geleceğimiz. Dünya bize miras kalmadı. Biz dünyayı Ayça’dan, İpek’ten ve tüm çocuklarımızdan ödünç aldık. Onlara daha güvenli bir dünya bırakabilmek için, onların daha sağlıklı yetişmelerini sağlamak için parklarımızın daha güvenli olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Onların hiç korkmadan, çekinmeden oyun oynayabilmelerini istiyoruz. Ailelerin de içleri rahat olsun istiyoruz. Şu ana kadar 55 parkımızı baştan aşağı yeniledik ve yeni parklar açtık. Bu parklarımızın şu anda 10 tanesinde kamera sistemimiz çalışıyor. Kavaklık Parkı’nda ve Şehir Parkı’nda zaten güvenlik kameralarımız vardı. Ayça (Ceviz) da Dumlupınar İlkokulu’na gidiyor. Kendisi bize dilekçe vermişti ve ‘Biz çocuklara karşı her türlü kötü davranışın önüne geçilebilmesi için okul bahçemize ve parklara kamera konulmasını istiyoruz’ demişti. Biga Belediyesi’ne dilekçe vermişti Ayça. Ayça’nın ve ailelerin yoğun isteklerini de dikkate alarak çalışmalara başlamıştık. İnşallah bu kamera sistemini bütün parklarımıza yaygınlaştıracağız ve Biga’nın her zaman yaşanacak bir şehir ve mutlu Biga hedeflerine ulaşma yolunda bunların da küçük adımlar olacağını umut ediyorum. Ülkemizde ve dünyada çocuklarımıza yönelik taciz ve şiddetle ilgili rakamlar insanın içini parçalıyor. Kötü durumdayız ülke olarak. 2008-2011 arası verilere göre 27 bin kayıp çocuk var. İlçemiz nüfusunun yarısı neredeyse. Biz yerel yönetim olarak sorumluluk aldık ve çocuklarımızın güvenliği için bu çalışmayı başlattık. Bugün burada parklarımızın izlendiğine yönelik bir farkındalık yaratmak ve bunun gerekli olduğunu ve bizim de bu yolda çalışmalar yaptığımızı belirtmek içindi. Öncelikle yoğun olarak kullanılan parklarımızı bu şekilde izlemeye çalışacağız. Bundan sonra Biga Belediyesi olarak gözümüz çocuklarımızın üzerinde. Katılarak destek olan siz değerli basın mensuplarına çok teşekkür ederim” dedi.

Öte yandan Biga Belediyesi’nce farkındalık oluşturmak için şehrin içindeki bilbordlar ve sosyal medya sayfalarında reklamlar yayınlandı.