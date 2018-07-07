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07 Temmuz 2018 12:33

Biga Belediyesi’nden ev temizliği hizmeti

Çanakkale’nin Biga Belediyesi’nin sosyal belediyecilik uygulamaları devam ediyor.

Biga Belediyesi’nden ev temizliği hizmeti

07 Temmuz 2018 12:33

Belediye ekipleri kimsesiz ve yardıma muhtaç vatandaşları yalnız bırakmıyor.


Haftanın 5 günü çalışan 3 kişilik ekip, evlerde halı yıkama, cam silme, toz alma, mutfak temizliği gibi detaylı ev temizliği gerçekleştiriyor. Toplam 86 vatandaş Ev Temizliği Hizmetinden yararlanıyor.


Sosyal belediyecilik uygulamalarıyla dikkat çeken Biga Belediyesi, İsmail Işık başkanlığında önemli işlere imza atıyor.


Biga Belediye Başkanı İsmail Işık yaptığı açıklamada, “Biga Belediyesi olarak doğumdan ölüme hemşehrilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Hedefimiz hem sosyal belediyecilik uygulamalarıyla vatandaşımızın yanında olmak, hem de vatandaşlarımızın sosyalleşmesi için yatırımlar yapmak. Yola bu amaçla çıktık ve bugün Biga’da bu amacımızı büyük oranda gerçekleştirdik. Şuan devam eden yatırımlarımız var. Planladıklarımız var. Biga’mızda yaşattığımız değişim ve gelişimi sürdürülebilir hale getirmek için yeni yol haritamızı da hazırladık. İlçemizde Biga Belediyesi’nin dokunmadığı bir vatandaşımız kalmasın diye çalışıyoruz. Kimsenin yatağa aç girmediği bir ilçe haline geldik. Daha iyisi için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.




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