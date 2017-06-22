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22 Haziran 2017 18:15

Biga Belediyesinden Kadir Gecesi özel programı

Çanakkale’nin Biga Belediyesi tarafından bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde özel bir program gerçekleştirildi.

Biga Belediyesinden Kadir Gecesi özel programı

22 Haziran 2017 18:15


Programa Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması 2016 yılı Türkiye birincisi Sefa Muslu ve Hafızlık Yarışması 2016 yılı Türkiye ikincisi Recep Gören katıldı. Şehir Parkı Amfi Tiyatrosunda gecenin anlamına uygun olarak düzenlenen etkinlik dikkat çekti. Ayrıca, Biga Belediyesi ekiplerince camilerde gül suyu ve lokum ikramında bulunuldu.


Kadir Gecesi ile ilgili kısa bir mesaj yayınlayan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ise; "Tüm halkımızın mübarek Kadir Gecesini kutlar, bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin milletimize birlik ve beraberlik, tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim" ifadelerini kullandı.




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