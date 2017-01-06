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06 Ocak 2017 18:17

Biga belediyesinden kar yağışı uyarısı

Biga belediyesinden kar yağışı uyarısı

06 Ocak 2017 18:17

Biga Belediyesi aşırı soğuk ve kar yağışı için vatandaşları uyardı.
Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede ulaşımın güçlükle sağlandığını belirterek vatandaşları uyardı. Işık, “Biga Belediyesi 7/24 göreve hazır. Meteorolojiden gelen uyarılar doğrultusunda bu gece ile yarın kar yağışı ve fırtına etkili olacak. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamasını, toplu taşıma araçlarını kullanmalarını ve kişisel tedbirlerini almalarını önemle rica ederiz. Acil durumlarda 153 numaralı çağrı merkezimizden, 315 00 00 numaralı telefondan kriz ekiplerimize ulaşabilirsiniz. Yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle aşırı kar birikimi riskine karşı kapalı Pazar yeri 06.01.2017 ile 10.01.2017 tarihleri arası araç ve insan giriş çıkışına kapatılmıştır” dedi.



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