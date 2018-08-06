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06 Ağustos 2018 14:09

Biga Belediyesinden ‘Yaz Kursları Şenliği’

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi yaz kurslarına katılan kursiyerler için ise 8 Ağustos Çarşamba günü Belediye Meydanı’nda Yaz Kursları Şenliği gerçekleştirilecek.

Biga Belediyesinden ‘Yaz Kursları Şenliği’

06 Ağustos 2018 14:09


Biga Belediyesi bilgi evleri ve Atatürk Kültür Merkezi’nde yaz sezonu tamamlanıyor. 25 Haziran 2018 Pazartesi günü 2 bin 631 kayıtla başlayan kurslar, 3 bin 35 kursiyerle tamamlandı. Derslerin başladığı ilk hafta da kayıt alınırken, katılımın yoğun olması dikkat çekti.


Biga Belediyesi yaz kurslarına katılan kursiyerler için ise 8 Ağustos Çarşamba günü Belediye Meydanı’nda Yaz Kursları Şenliği gerçekleştirilecek. Saat 16:00’da başlayacak şenlikte kursiyerler, kendi ürettikleri ürünleri ve öğrendiklerini sergileyecekler. Tiyatro, modern dans, halk oyunları, jimnastik, bale, karate, gitar, keman, bağlama ve çocuk korosu gösterilerinin yanı sıra palyaço, yüz boyama, şişme oyun parkı ve çeşitli ikramlar çocukları bekleyecek.


Atatürk Kültür Merkezi’nde 3-15 yaş grubu çocuklar için seramik, ahşap boyama, modern dans, koro, drama, tiyatro, halk oyunları, güreş, karate, jimnastik, yoga, bale, resim dersleri kursları düzenlendi. Bilgi evlerinde ise 6-15 yaş grubu çocuklar, rakamların dansı, origami, zeka oyunları, satranç, uzay ve astronomi, geri dönüşümde farkındalık, işaret dili, yaratıcı drama, Kur’an Kursu, gitar, keman, bağlama, eğlenceli fırçalar, kitap okuma saati ile çocuklar güzel bir yaz tatili geçirdiler. Cumhuriyet Bilgi Evi’nde ayrıca kadınlar için girişimcilik ve teknoloji (teknokadın) eğitimleri de ilgi gören kurslar arasındaydı.


Ayrıca futbol, basketbol, kort tenisi, jimnastik, masa tenisi, voleybol, basketbol ve atletizm dersleri de Biga Belediyesi güvencesiyle yaz sezonunu tamamladı.


Biga Belediyesi Bilgi Evlerinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Rakamların Dansı dersinde çocuklar oyun temelli matematiksel algı gelişim programıyla tanıştılar. Minikler eğlenerek sayılarla, geometrik şekillerle dost oldular. 6-8 yaş miniklerimiz için hazırlanan ders sayesinde çocuklar erken yaşlarda sayıların ve şekillerin eğlenceli dünyası ile tanıştılar. Ayrıca minik kursiyerlerin çevreye ve doğaya saygı konusunda küçük yaşlardan itibaren bilinçlendirilmeleri için de atık malzemeleri, geri dönüşümü tanımaları ve kağıt, peçete, kıyafet ve kutularla yeniden kullanılabilir eşya yaparak farkındalık edinmeleri için ders aldılar.




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