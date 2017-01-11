Biga belediyesinden yoğun mesai

6 Ocak Cuma günü başlayan aşırı kar yağışı sonrası Biga Belediyesi ekipleri ilk günden itibaren kriz durumunda çalışmalarını gerçekleştirdiler. 11 Ocak Çarşamba günü kar yağışının yerini güneşli bir hava bırakmasıyla belediye ekipleri de hayatı normale döndürmek için çalışmaya başladılar.

Olası yağmur öncesi sel felaketi yaşamamak için çalışan ekipler tarafından rögarlar açılıyor, yollar temizleniyor, buz sarkıtları kırılıyor, kaldırımlar temizleniyor, buz yığınları taşınıyor. Belediye Başkanı İsmail Işık da çalışmaları yerinde izleyerek denetimlerde bulundu. Öte yandan kapalı pazaryeri, 6 Ocak Cuma günü alınan kararla araç ve yaya giriş çıkışına kapatılmış ve çarşamba pazarının hal binası önünde açılması planlanmıştı. Belediye ekiplerimizin pazar alanını hazırlaması ile bugün erken saatlerde çarşamba pazarı hal binası önünde kuruldu. Halkın yoğun ilgisi de göz önüne alındığında kapalı pazaryerinin araç ve yaya giriş çıkışına kapatılmış olması büyük bir faciayı önledi.